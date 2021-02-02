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باتشيكو: الفريق لم يتأثر بغياب مصطفى محمد أمام غزل المحلة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن فريقه لم يتأثر بغياب مصطفى محمد أمام غزل المحلة.

وشدد باتشيكو على أن الزمالك خاض مباريات كثيرة بدون مصطفى محمد قبل رحيله، وحقق الفوز بها.

وأضاف باتشيكو أن الفترة التي لعبها فريقه أمام المحلة، ناقصاً فرجاني ساسي، هي التي أدت إلى حدوث الفارق لمصلحة المحلة.

وخسر الزمالك من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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