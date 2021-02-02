شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو»: أتحمل مسؤولية الخسارة من غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إنه يعفي اللاعبين من أي مسؤولية من الخسارة أمام غزل المحلة.

وخسر الزمالك من المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وأضاف باتشيكو أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن الخسارة، وهو المسؤول الأول والوحيد عنها، وأنه سيسعى لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة المقبلة.