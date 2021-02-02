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حازم إمام: «ماينفعش هدف قفشة يتكرر في كل مباريات الزمالك»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، إن الهدف الأول الذي أحرزه المحلة في مرمي الزمالك شبيه بكرة محمد مجدي قفشة، في النهائي الأفريقي.

وخسر الزمالك بهدفين من المحلة في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وأضاف إمام: «يجب على لاعبي الزمالك التعلم من أخطائهم، وليس من المعقول في كرة مباراة أن تتكرر نفس الكرة، وبنفس السيناريو».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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