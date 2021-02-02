شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تخوض مباراة انبي في الدوري الممتار، ويحل بيراميدز ضيفا على إنبي في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- طارق طه- أحمد سامي- أسامة جلال خط الوسط: عمر جابر- أحمد توفيق- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- نبيل دونجا- محمد فاروق- إبراهيم حسن- محمود حمادة- إبراهيم عادل- محمود صابر خط الهجوم: دودو الجباس- محمود وادي- دييجو رولان.