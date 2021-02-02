شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لـ«باتشيكو»: «فين سيف الجزيري من مباراة المحلة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، اندهاشه من عدم استعانة باتشيكو، المدير الفني للفريق، بسيف الدين الجزيري أمام غزل المحلة.

خسر الزمالك بهدفين مقابل هدف من غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

ووجه حازم سؤالاً لباتشيكو: «فين سيف الدين الجزيري؟، ولما مش هاتلعب بيه قدام غزل المحلة هاتلعب بيه إمتى؟».