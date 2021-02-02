شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : لاعبو الزمالك عملوا مجهود خرافي أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، إن لاعبي فريقه بذلوا مجهودا خرافيًا، أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء».

وخسر الزمالك من المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وأضاف حازم أن الخسارة تدفع الناس لإلقاء التهم جزافاً على اللاعبين، نافياً وجود أي تقصير من لاعبي الزمالك، مشدداً على أن الحظ عاند لاعبي الزمالك في هز شباك المنافس.