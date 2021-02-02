شكرا لقرائتكم خبر عن حازم امام : إسلام جابر لم يكن على المستوى المطلوب أمام غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، إن الدفع بإسلام جابر، أمام غزل المحلة، من الناحية النظرية أمر جيد، وكان من الممكن أن يحدث الفارق خلال المواجهة.

وخسر الزمالك من المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وأضاف إمام: «إسلام جابر، ماكانش شايف قدامه، ولم يكن بالمستوى الذي انتظره منه باتشيكو، لإحداث الفارق خلال الفترة التي لعبها».