شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغني» يجرى فحوصات لتحديد حجم إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التشخيص المبدئي لإصابة محمد عبدالغني، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، عن إصابته في الفك، وتعرض عبدالغني، لإصابة دامية خلال مواجهة غزل المحلة، مساء اليوم، الثلاثاء، بالجولة الحادية عشرة للدوري.

وسقط عبدالغني في كرة مشتركة مع عبده يحيى، جناح غزل المحلة، وتعرض لنزيف دموي في وجهه، وطلب الدكتور محمد أسامة، طبيب الزمالك، استبدال محمد عبدالغني، لعدم قدرته على استكمال المباراة، وشارك محمود حمدي «الونش»، بعد مرور 27 دقيقة على حساب محمد عبدالغني.

وتلقى اللاعب العلاج داخل غرف ملابس الفريق، وعقب المباراة، توجه اللاعب بصحبة طبيب الفريق لأحد المستشفيات للاطمئنان عليه قبل العودة للقاهرة وتحديد حجم الإصابة بشكل كامل.