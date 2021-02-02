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أيمن يونس: طارق حامد الوحيد الذي لعب بجدارة أمام غزل المحلة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، إن لاعبي الزمالك لم يؤدوا ماعليهم خلال مباراة غزل المحلة التي أقيمت «الثلاثاء».

وخسر الزمالك من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري.

وأضاف أيمن يونس أن الاستثناء الوحيد للاعبي الزمالك في مباراة المحلة هو طارق حامد الذي أدى ما عليه طوال شوطي المباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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