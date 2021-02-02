شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: «اللاعيبة لازم تتكسف من الخسارة أمام المحلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، أن لاعبي ناديه عليهم أن يخجلوا، من الخسارة أمام غزل المحلة.

وخسر الزمالك، من المحلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما «الثلاثاء»، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري.

وأضاف يونس، ان هناك لاعبين لم يكن لهم أي وجود في المباراة، وعلي راسهم أوباما وزيزو، وبن شرقي، الذي لم يكن لهم أي دور.