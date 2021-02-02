شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لدييجو رولان في تدريبات بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بالمهاجم الأوروجوياني الدولي دييجو رولان، والمنضم حديثا لصفوف فريق الكرة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحرص الرئيس التنفيذي على الترحيب باللاعب واستقباله في أول مران رسمي بقميص بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، متمنيا له التوفيق مع الفريق وأن يكون إضافة هامة، كونه أحد أهم الصفقات في الدوري خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه مهاجم دولي يمتلك خبرات رائعة.

واستقبل لاعبو بيراميدز زميلهم الجديد بصورة مميزة للغاية في أول مران وتمنوا له التوفيق بينهم.