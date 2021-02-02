شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد إسلام عيسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد صانع الألعاب إسلام عيسى الذي أكمل ٢٥ عامًا.

ويستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهة إنبي، الأربعاء المقبل، على استاد بتروسبورت في الجولة الـ ١١ من الدوري الممتاز.

وحرص المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، على مشاركة الجهاز الفني واللاعبين الاحتفال بعيد ميلاد إسلام عيسى، متمنيا له التوفيق ولجميع اللاعبين في المرحلة المقبلة.