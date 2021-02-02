شكرا لقرائتكم خبر النصر يرحل الضغوطات الجماهيرية للزعيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح نادي النصر على بعد 12 نقطة من الشباب المتصدر، والهلال الوصيف 9 نقاط، وتبقى له مباراة أمام التعاون ضمن الجولة الـ16 من دوري المحترفين، ويريد عقب تتويجه باللقب المنافسة بقوة على الدوري، لا سيما أن صفوفه اكتملت بشكل كبير.

وعاش النصراويون أفراحا عارمة بعد الثلاثية التاريخية في مرمى الهلال، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة من الخسائر المتتالية ابتداء من الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا، وتلقي الفريق خسائر تاريخية لم تحدث من قبل على صعيد دوري المحترفين مطلع الموسم، مما عجل بإقالة المدرب البرتغالي فيتوريا، والاستعانة بالمدرب هورفات ليلملم صفوفه ويعيد صياغة التركيبة الإدارية في الفريق ورسم الأهداف الاستراتيجية للفريق الأول بواقعية تتلاءم مع المرحلة التي يعيشها النادي.

1 - تسجيل رقم قياسي في بطولة كأس السوبر كأسبقية التحقيق بشكل متتال

2 - إلحاق خسارة بالهلال بثلاثة أهداف على نهائي، وهي نتيجة غير مسبوقة منذ عام 2000

3 - كسب ثنائية عبدالإله العمري وعبدالله مادو بعد قرار الاستغناء عن مايكون

4 - عودة هداف النصر المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله للتسجيل

5 - الالتفاف الشرفي مجددا خلف إدارة السويكت

6 - الثأر من الغريم التقليدي الهلال عقب خسارة بطولة كأس الملك الموسم الماضي

7 - معادلة رقم الهلال في تحقيق لقب كأس السوبر بواقع مرتين لكل منهما

8 - تحقيق حسين عبدالغني البطولة الأولى له مع الفريق كمدير تنفيذي لكرة القدم

9 - ترحيل الضغوط والمشاكل التي كان يعاني منها النصر إلى جاره الهلال

10 - حصد النصر كأس السوبر بمدرب شباب النادي، مما رفع أسهمه في البقاء إلى نهاية الموسم

10 مكاسب حصدها النصر