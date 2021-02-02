شكرا لقرائتكم خبر عن الحصن يتعاقد مع نيجيري وبرازيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

نجح دبا الحصن في تعزيز صفوفه بالمهاجم النيجيري باسكال شيدي بولو (20عاماً) قادماً من خورفكان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، والمدافع البرازيلي ماركوس سوزا مورايس (19 عاماً) من فريق فيدي راساو البرازيلي.

حضر مراسيم التوقيع محمد سيف الظهوري، رئيس لجنة الاحتراف بالفريق الأول، ومحمد خليفة النعيمي مدير النادي.

وأكد الظهوري أن التعاقد مع اللاعبين باسكال وفيدي، جاء بتوصية من الجهاز الفني، فضلاً عن حاجة الفريق إلى مهاجم ومدافع، خاصة أن الطموحات الحصناوية كبيرة في المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي في ظل الدعم الكبير الذي يوفره مجلس الشارقة الرياضي، وإدارة النادي عبر رفد الفريق بأفضل العناصر،مقدماً الشكر لإدارة نادي خورفكان على التعاون.

يذكر أن دبا الحصن يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الأولى برصيد 12 نقطة.