شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

نجح فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الثلاثي البرازيلي رومولو دوس سانتوس (25 عاماً) مهاجم آفاي البرازيلي والظفرة سابقاً، والهولندي الشاب ايفرت لينثورست (20 عاماً) والظهير الأيمن سلطان السويدي (27 عاماً) قادماً من الظفرة في صفقة انتقال حر وقيدهم في الكشوفات الرسمية قبل ساعات من إغلاق باب «الميركاتو» الشتوي.

وسيحل دوس سانتوس بديلاً للتشيلي جونيور فيرنانديز الذي انتقل للدوري التركي، فيما يعوض الظهير سلطان السويدي غياب اللاعب سلطان الزعابي الذي التحق بالخدمة الوطنية.

وأثنى محمد عبدالله الزعابي مشرف الفريق الأول ومسؤول التعاقدات بالنادي، على اللاعبين الذين انضموا لصفوف النمور بناء على رؤية الجهاز الفني بقيادة الأوروغوياني خورخي داسيلفا، مشيداً بالأداء الجيد الذي يقدمه كلباء هذا الموسم على صعيد الدوري وكأس الخليج العربي، ومشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تقديم الأفضل في الاستحقاقات القادمة وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية، خاصة وأن طموحات النمور كبيرة وتتمثل في الحصول على النقاط الكافية التي تؤمن بقاء الفريق مع أندية دوري الخليج العربي، ومن ثم المنافسة على مركز جيد.

وقال الزعابي: «راضون عن نتائج الفريق وبالتأكيد نطالب اللاعبين ببذل المزيد من الجهد والعطاء خصوصاً وأن القادم سيكون أصعب بكثير من واقع التحضيرات والتعاقدات التي أجرتها أغلب الأندية خلال الميركاتو الشتوي».

ودعا الزعابي اللاعبين إلى طي صفحة مباراة شباب الأهلي الأخيرة والتي خسرها كلباء بهدفين وصب جل تركيزهم نحو موقعة عجمان التي تمثل تحدياً للفريق الأصفر لتأكيد القدرة على المنافسة والاستمرار في سكة النتائج المرضية.