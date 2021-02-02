شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يضم 9 لاعبين في «الميركاتو» الشتوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أضاف خورفكان 9 لاعبين جدد لقائمته في «الميركاتو» الشتوي على صعيد الأجانب والمقيمين والمواطنين، بالتعاقد مع المدافع عبدالله الرفاعي معاراً من الوحدة، والظهير يوسف العامري قادماً من نادي الجزيرة بنظام الإعارة أيضاً، إلى جانب إسماعيل الحمادي جناح شباب الأهلي، والبرازيلي باولينيو بديلاً لريكاردينيو، وتم التعاقد معه كمحترف، فيما تم تقييد مواطنه أندريه في قائمة المقيمين.

كما تعاقد خورفكان مع طارق الخديم جناح الشارقة معاراً حتى نهاية الموسم، والبرازيلي كايو روزا من صفوف «الملك»، لكنه قيد في فئة المقيمين، وضم عمر تراوري ظهير شباب الأهلي بنظام الإعارة أيضاً وهو آخر لاعب انضم للفريق، غير أنه قد لا يكون الأخير لأن النادي يقود مفاوضات حالياً مع الحارس أحمد ديدا ويتوقع اكتمالها ليصبح حارس حتا السابق في صفوف الفرقة الخضراء.

وبالمقابل أعار خورفكان خالد غلوم للعروبة، ومنصور غلوم للبطائح، والنيجيري المقيم باسكال للحصن، وأنتوني للشارقة، كما استغنى عن خدمات علي حسين، ودرويش محمد.