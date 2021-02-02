أغويرو بحاجة "الى بضعة أسابيع" لمعاودة اللعب

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لندن: أكد الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء أن الهداف التاريخي للفريق الارجنتيني سيرخيو غويرو لا يزال بحاجة "الى بضعة اسابيع" لمعاودة اللعب بعد تعافيه تماما من فيروس كورونا.

وخضع اغويرو الذي عانى من اصابات عدة هذا الموسم ولم يخض سوى حفنة من المباريات، لحجر صحي في الايام الاخيرة بعد ان جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له للكشف عن كوفيد-19 ايجابية.

وخاض اغويرو ثلاث مباريات اساسيا فقط هذا الموسم في جميع المسابقات وتعود آخر مباراة له الى الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي الثلاثاء عشية مواجهة فريقه لبيرنلي "لم يعد الى التمارين على ارضية الملعب حتى الان. بدأ يتحرك قليلا بالامس لكنه بحاجة الى بضعة اسابيع للعودة".

وتابع "نتيجته جاءت سلبية وهذا هو الاهم. انه يتمتع بصحة جيدة الان. من المهم جدا ان يعود الى صفوف الفريق لأنه الهداف".

ولم يتأثر سيتي كثيرا في غياب اغويرو حيث حقق الفوز في مبارياته ال12 الاخيرة في مختلف المسابقات ويتصدر ترتيب الدوري المحلي متفوقا بفارق 3 نقاط عن جاره مانشستر يونايتد ويملك مباراة مؤجلة ايضا.

وقلل المدرب الاسباني من حظوظ فريقه باللقب في هذه المرحلة وقال "قبل 6 اسابيع لم نكن مرشحين لاحراز اللقب، والان دخلنا صلب الصراع عليه. كل شيء يمكن ان يتغير بسرعة".

وختم "نستطيع اهدار 5 نقاط في مباراتين. لقد حصل هذا الامر للفرق الاخرى وقد يحصل لنا".

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