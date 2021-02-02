غزل المحلة يحقق انتصارا تأخر 4087 يوما أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ألحق فريق غزل المحلة بضيفه الزمالك الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبات هذا الانتصار هو الأول للمحلة على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث يعود آخر فوز لـ"زعيم الفلاحين" على الفارس الأبيض إلى عام 2009.

وكان غزل المحلة فاز على الزمالك يوم 25 نوفمبر 2009 في لقاء الدور الأول للدوري المصري لموسم 2009/2010 بهدف نظيف سجله محمد العتراوي من ركلة جزاء.

ومن المفارقات أن تلك المباراة شهدت حالة طرد في صفوف الزمالك بعد إشهار البطاقة الحمراء لعمرو الصفتي، وهو ما حدث أيضا في لقاء اليوم بطرد التونسي فرجاني ساسي.

وقلب المحلة تأخره بالهدف الذي تقدم به فرجاني ساسي للزمالك في الدقيقة 69 إلى فوز مستحق حسمه في الدقائق الأخيرة الأخيرة بثنائية عبده يحيى والبديل خالد الأخميمي في الوقت القاتل.

وتوقف رصيد الزمالك عند 23 نقطة في الصدارة بعد أن خسر للمرة الأولى هذا الموسم، فيما رفع المحلة رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم للمركز العاشر بعد تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم.

يذكر أن الزمالك فشل في استغلال غياب الأهلي عن تلك الجولة لمشاركته في كأس العالم للأندية، حيث باتت الفرصة مواتية لحامل اللقب لاستعادة الصدارة مجددا والابتعاد بفارق نقطة.