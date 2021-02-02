باتشيكو: أعفي اللاعبين من أي مسؤولية.. ولا يوجد فريق غير معرض للهزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، أنه لا يوجد فريق غير معرض للخسارة، مشيراً إلى أن هدف فريق غزل المحلة غير متوقع.

وتعرض الزمالك لهزيمة قاتلة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري we المصري.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت متوازنة، وصنعنا العديد من الفرص وكنا نلعب في منتصف ملعب غزل المحلة وحتى بعد طرد ساسي واصلنا اللعب في منتصف ملعب المحلة".

وأضاف: "كان بإمكاننا إحراز هدفين وثلاثة، وتلقينا هدف في وقت قاتل، وأعفي اللاعبين من أي مسؤولية لأنهم أدوا ما عليهم، لا يوجد فريق غير معرض للهزيمة".

وتابع مدرب الزمالك: "كانت المشكلة لدينا في الفاعلية داخل منطقة الجزاء، ولعبنا بثلاثة مدافعين لكي نهاجم بشكل أقوى، وخلقنا خطورة كبيرة جدا".

واختتم باتشيكو: "فقدنا التركيز في النهاية لذلك استقبلنا الهدف، وزيزو وفتوح لديهم تعليمات للعب الكرات العرضية، والنقص العددي أثر على الجهد البدني للاعبين، وخلقنا فرص كثيرة في وسط ملعب المحلة، ولكن هذه هي كرة القدم".