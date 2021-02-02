المحلة يُجرد الزمالك من حلم مُنافسة الأهلي على دوري اللا هزيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

تلقى الزمالك هزيمة مريرة أمام غزل المحلة على ملعب الأخير (2-1) في مباراة الجولة 11 في الدوري المصري الممتاز ليفقد أماله في التتويج بلقب الدوري دون تلقي هزائم بعد أن خاض 9 لقاءات بلا خسارة.

الزمالك ما زال في الصدارة برصيد 23 نقطة جمعها من 10 مباريات، مستفيداً من عدم مشاركة الأهلي في الجولة الحالية أو التالية بسبب خوضه منافسات كأس العالم للأندية؛ ليضمن الاستمرار في القمة.

وكان الفريق الأبيض يُنافس الأهلي على عدم تلقي الخسائر في بطولة الدوري، حيث يمني كل فريق النفس بإكمال المسابقة حتى نهايتها دون هزائم مع التتويج بالبطولة.

وبالسقوط في المحلة بات النادي الأهلي هو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم في بطولة الدوري هذا الموسم كما أصبح صاحب أقوى دفاع برصيد 4 أهداف فقط في شباكه، مقابل 5 في شباك الزمالك الذي تراجع للمركز الثاني في قائمة الاقوى دفاعاً، متساوياً مع المصري الرابع.

ويأمل الزمالك في تجاوز أحزانه في المباراة التالية بالفوز على الاتحاد السكندري من أجل رفع رصيده إلى 26 نقطة في القمة قبل عودة النادي الأهلي لخوض مبارياته المؤجلة في رحلته نحو استعادة الصدارة.