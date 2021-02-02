غزل المحلة يحقق فوزًا قاتلًا على الزمالك ويعيد إنجازًا غائبًا من 11 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي:

حقق نادي غزل المحلة فوزًا قاتلًا على نظيره الزمالك، بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الأسبوع الحادي عشر من دوري we المصري.

وافتتح فرجاني ساسي لاعب الزمالك أهداف المباراة في الدقيقة 69، قبل أن يتعادل عبده يحيى لغزل المحلة في الدقيقة 76 من عمر اللقاء، وخطف خالد الإخميمي هدفاً قاتلاً للمحلة في الدقيقة 90+4.

وأكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85، بعدمًا تعرض فرجاني ساسي للطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وحقق غزل المحلة أول فوز على الزمالك منذ 11 عامًا، حيث كان آخر انتصار للمحلة في عام 2009.

وأهدر الزمالك فرصة الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري، حيث توقف رصيده في القمة برصيد 23 نقطة، ورفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة 11 نقطة في المركز العاشر.

تفاصيل المباراة

جاءت الخطورة الأولى في اللقاء لصالح الزمالك في الدقيقة 19 بعد اختراق أشرف بنشرقي من الجبهة اليسرى؛ لتمر الكرة إلى إمام عاشور الذي سدد كرة ضعيفة اتجهت نحو أحمد سيد "زيزو" لكنها مرت أمام قدمه والمرمى لتخرج خارج الملعب.

ورد المحلة في الدقيقة 23 باختراق فتحي مبروك للدفاع من الجانب الأيسر ليمرر كرة أرضية داخل منطقة الجزاء إلى إسلام فؤاد الذي استحوذ عليها، قبل أن يحاول التصويب لكن قدم محمود علاء حالت دون مرور الكرة إلى مرمى الزمالك.

وتعرض محمد عبدالغني مدافع الزمالك لإصابة قوية في الدقيقة 25 من اللقاء أدت إلى نزيف الدماء من وجهه؛ ليضطر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لإجراء تبديل أول بالدفع بمحمود حمدي "الونش" بدلًا منه.

وأهدر الزمالك فرصة للتقدم في المباراة في الدقيقة 36 بعد تمريرة طولية رائعة من إمام عاشور وصلت إلى زيزو الذي تسلمها وتخطى حارس مرمى المحلة، ولكنه ابتعد عن الكرة ليلحق بها ويمرر تمريرة سهلة وصلت إلى مدافعي المحلة.

وتواصلت الفرص الضائعة من الزمالك، بعدما تسلم فرجاني ساسي تمريرة على حدود منطقة الجزاء؛ ليسددها نحو المرمى لكنها ارتطمت بأقدام الدفاع، قبل أن تعود لإمام عاشور الذي سددها بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 45+1.

وواصل نادي الزمالك محاولاته الخطيرة على مرمى المحلة، بعدما وصلت الكرة إلى أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء؛ ليسدد كرة قوية ولكنها مرت أعلى مرمى المحلة.

وحاول إسلام فؤاد لاعب المحلة إحراز هدف المباراة الأول، بعدما سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار مرمى أبوجبل حارس الزمالك.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص من الزمالك، بعدما لعب زيزو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو إمام عاشور الذي حولها برأسه لكنها مرت أعلى المرمى في الدقيقة 60.

وأجرى باتشيكو مدرب الزمالك تغييرًا ثانيًا في صفوف الفريق، بالدفع بأسامة فيصل وخروج حازم إمام.

ونجح الزمالك في ترجمة الفرصة الضائعة، بعدما تألق إمام عاشور وأرسل كرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى وصلت إلى رأس فرجاني ساسي داخل منطقة الجزاء؛ ليحولها اللاعب التونسي داخل شباك المحلة؛ ليتقدم النادي الأبيض في المباراة في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

ودخل إسلام جابر بدلا من يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 75 من عمر اللقاء في ثالث تغييرات الزمالك.

ولعب غزل المحلة كرة منظمة على حدود منطقة الجزاء؛ لتصل الكرة إلى الجبهة اليسرى لتُلعب كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود علاء برأسه ليُهدي الكرة إلى عبده يحيى لاعب المحلة الذي سدد كرة قوية سكنت شباك أبوجبل الذي أخطأ في التصدي للكرة في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

وتعرض فرجاني ساسي للطرد في الدقيقة 85، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخل قوي على لاعب المحلة.

ووسط تقدم لاعب الزمالك لتسجيل هدف الفوز، خطف غزل المحلة هدف الفوز في الدقيقة 90+4 بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي الزمالك؛ ليحصل خالد كساب على الكرة ويحاول مراوغة أبوجبل لترتد الكرة إلى خالد الإخميمي الذي سددها في المرمى الخالي معلنًا هدف انتصار أصحاب الأرض.