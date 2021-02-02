مدرب الأهلي: هتافات الجماهير للخطيب أبهرتني.. والتفكير في بايرن "مرفوض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:
قال كيفين جونسون مدرب العام بالفريق الأول بالنادي الأهلي، إن التحضير لبطولة كأس العالم للأندية بدأ منذ شهر، مضيفًا أن هتافات الجماهير لمحمود الخطيب –رئيس النادي- أبهرته.
وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة القطرية للمشاركة في بطولة مونديال الأندية، حيث من المقرر أن يستهل الفريق مشواره أمام الدحيل يوم الخميس المقبل.
وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، قال جونسون: "التحضير لكأس العالم للأندية بدأ قبل شهر، حيث قمنا بتهيئة اللاعبين نفسيا لهذه المنافسات مبكرا من أجل الوصول بهم إلى أعلى معدلات التركيز في البطولة".
وأضاف: "اللاعبون جاهزون بدنيا للبطولة، ولديهم رغبة قوية في تقديم مستويات كبيرة في هذه البطولة الكبيرة".
وتابع: "الجميع متحمس للبطولة والكل يترقب مباراة الدحيل بشكل كبير، خاصة أن هناك حالة تركيز شديدة وإصرار على الفوز بالمباراة".
وواصل المدرب العام للأهلي: "بعد إجراء قرعة البطولة بدأنا الحديث بشكل متكرر مع اللاعبين حول أهمية التركيز فقط في مباراة الدحيل القطري، وعدم الانشغال بمباراة بايرن ميونيخ، وأكدنا لهم أننا لن نواجه العملاق البافاري قبل تخطي الدحيل، ومن ثم علينا عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا".
وأكمل: "الخطيب يدعمنا بقوة ووجوده معنا في بطولة كأس العالم للأندية يمنحنا دوافع كبيرة من أجل القتال لتحقيق نتائج مبهرة".
وأردف: "مشهد استقبال جماهير الأهلي لنا هنا في الدوحة كان مؤثر، والهتاف لبيبو كان مبهر.. أن يبتعد لاعب عن الكرة ويعلق حذاءه لكن تظل شعبيته في الارتفاع بهذه الطريقة، إنه أمر يدعو للفخر".
وأتم: "لم نحضر إلى هنا للاحتفال بتتويجنا ببطولة إفريقيا، نحن هنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات".