مدرب الأهلي: هتافات الجماهير للخطيب أبهرتني.. والتفكير في بايرن "مرفوض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن:

قال كيفين جونسون مدرب العام بالفريق الأول بالنادي الأهلي، إن التحضير لبطولة كأس العالم للأندية بدأ منذ شهر، مضيفًا أن هتافات الجماهير لمحمود الخطيب –رئيس النادي- أبهرته.

وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة القطرية للمشاركة في بطولة مونديال الأندية، حيث من المقرر أن يستهل الفريق مشواره أمام الدحيل يوم الخميس المقبل.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، قال جونسون: "التحضير لكأس العالم للأندية بدأ قبل شهر، حيث قمنا بتهيئة اللاعبين نفسيا لهذه المنافسات مبكرا من أجل الوصول بهم إلى أعلى معدلات التركيز في البطولة".

وأضاف: "اللاعبون جاهزون بدنيا للبطولة، ولديهم رغبة قوية في تقديم مستويات كبيرة في هذه البطولة الكبيرة".

وتابع: "الجميع متحمس للبطولة والكل يترقب مباراة الدحيل بشكل كبير، خاصة أن هناك حالة تركيز شديدة وإصرار على الفوز بالمباراة".

وواصل المدرب العام للأهلي: "بعد إجراء قرعة البطولة بدأنا الحديث بشكل متكرر مع اللاعبين حول أهمية التركيز فقط في مباراة الدحيل القطري، وعدم الانشغال بمباراة بايرن ميونيخ، وأكدنا لهم أننا لن نواجه العملاق البافاري قبل تخطي الدحيل، ومن ثم علينا عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا".

وأكمل: "الخطيب يدعمنا بقوة ووجوده معنا في بطولة كأس العالم للأندية يمنحنا دوافع كبيرة من أجل القتال لتحقيق نتائج مبهرة".

وأردف: "مشهد استقبال جماهير الأهلي لنا هنا في الدوحة كان مؤثر، والهتاف لبيبو كان مبهر.. أن يبتعد لاعب عن الكرة ويعلق حذاءه لكن تظل شعبيته في الارتفاع بهذه الطريقة، إنه أمر يدعو للفخر".

وأتم: "لم نحضر إلى هنا للاحتفال بتتويجنا ببطولة إفريقيا، نحن هنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات".