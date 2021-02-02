الامارات | مدرب ليفربول: عودة فان دايك الموسم الجاري "شبه مستحيلة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول: عودة فان دايك الموسم الجاري "شبه مستحيلة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب ليفربول، الالماني يورغن كلوب اليوم بان عودة قطب دفاع الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يتعافى من اصابة خطيرة في ركبته الموسم الجاري ستكون شبه مستحيلة، وبمثابة "المعجزة". وقال عشية مباراة فريقه ضد برايتون ضمن الدوري الانجليزي الممتاز "لم يقل لي اي طبيب بامكانية ان يلعب فيرجيل مجددا هذا الموسم. لا اريد القول بان الامر مستحيل، لكنه ليس مرجحا". واضاف "لدينا مكان له لتسجيله في قائمة دوري ابطال اوروبا. اذا وجدنا مكانا له في لائحة الدوري الممتاز، سنضيفه اليها".

وتابع "اذا لم يكن هناك مكان له فعلينا اتخاذ قرار ما. اذا تواجد على اللائحة، لإننا نأمل بمعجزة". وعانى ليفربول من اصابات لا سيما في خط دفاعه حيث يغيب جو غوميز حتى أواخر الموسم، قبل ان يؤكد المدرب الالماني غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم اليوم ايضا بعد ان تكرّرت اصابته مؤخرا.

واضطر ليفربول إلى تعزيز صفوفه في هذا الخط بالتعاقد مع مدافع بريستون بن ديفيس ومدافع شالكه الالماني، التركي اوزان كاباك على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وكشف كلوب "في الوقت الحالي نلعب في غياب اربعة لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع احدهم فقط سيعود الاسبوع المقبل وهو فابينيو وهو لاعب خط وسط في الاساس". وتابع "ثمة حلول الان والمزيد من الخيارات. انها فرصة هامة بالنسبة الى اللاعبين (ديفيس وكاباك) ولنا ايضا". ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري المحلي حاليا متخلفا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

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