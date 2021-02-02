شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يحمل آمال «صربيا» فى الدفاع عن لقب اتحاد المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد بداية ناجحة لكأس اتحاد المحترفين للتنس للفرق فى 2020، ستنطلق نسخة هذا العام وسط قيود أكبر، وبعدد أقل من المشاركين، فى ملبورن، بينما سيحاول نوفاك ديوكوفيتش قيادة صربيا لبداية ناجحة أمام كندا، فى رحلة الدفاع عن اللقب. وأقيمت نسخة العام الماضى بمشاركة 24 فريقا فى العديد من ملاعب أستراليا، لكن منافسات هذا العام ستشهد 12 فريقا فقط وستقام كل المباريات فى ملبورن بارك بسبب فرض قيود صارمة لاحتواء كوفيد- 19.

وستبلغ نسبة حضور المشجعين 25% من سعة الملعب بحد أقصى. ورغم ذلك ستعكس المسابقة شكل بطولة أستراليا التى تنطلق الأسبوع المقبل، حيث سيمثل أغلب اللاعبين الرجال البارزين بلادهم فى كأس اتحاد المحترفين بعد قضاء فترة العزل الإلزامى لمدة 14 يوما. وكان ديوكوفيتش، الذى لم يخسر فى ثمانى مباريات بالمسابقة، مبدعا العام الماضى، وقاد صربيا للفوز 2-1 على إسبانيا فى النهائى، وتضمن ذلك التفوق على رافائيل نادال دون خسارة أى مجموعة.

ولن تكون مهمة المصنف الأول عالميا سهلة حيث سيواجه الكندى الواعد دينيس شابوفالوف على ملعب رود ليفر ضمن منافسات المجموعة الأولى فى إعادة لصدام العام الماضى فى دور الثمانية. ونجح شابوفالوف (21 عاما) الذى يرشحه البعض لتحقيق النجاح فى البطولات الأربع الكبرى، فى الوصول مع ديوكوفيتش إلى شوط فاصل بالمجموعة الثالثة العام الماضى وسيحاول أن يعرف إذا ما كان قلص الفارق فى المستوى مع العملاق الصربى.

وسيظهر نادال فى المرحلة المسائية فى ملعب رود ليفر عندما يواجه أليكس دى مينو، الذى يحمل آمال أصحاب الأرض، بعد عام واحد من التفوق على اللاعب الأسترالى 4-6 و7-5 و6-1 فى قبل النهائى. وقال نادال عن مباراة المجموعة الثانية «سنحاول أن نقدم عرضا قويا للمشجعين».

وأضاف البطل الإسبانى «بالنسبة لبعض الناس التى تعانى فى منازلها، سنحاول أن نقدم وجبة ممتعة لهم». وسيشارك دومينيك ثيم، بطل أمريكا المفتوحة الذى كاد أن يتفوق على ديوكوفيتش فى نهائى بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضى، لتمثيل النمسا خلال مواجهة الإيطالى ماتيو بريتينى، المصنف العاشر عالميا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

أما دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا فسيقود الفريق الروسى القوى مع أندريه روبليف وسيبدأ مسيرته أمام الأرجنتينى دييجو شوارتزمان فى المجموعة الرابعة. وسيقود ألكسندر زفيريف المصنف السابع عالميا الفريق الألمانى وسيبدأ مشواره فى المسابقة أمام شابوفالوف اليوم الأربعاء.