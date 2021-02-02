شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتوميو» يكشف موقفه من تسريب عقد «ميسى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة السابق، موقفه من تسريب عقد ليونيل ميسى، خاصة بعد الاتهامات التى طالته نظرًا لكونه رئيس النادى الكتالونى خلال فترة تجديد عقد البرغوث فى 2017. ونشرت صحيفة «الموندو» تفاصيل عقد ميسى الذى وقعه فى 2017، والذى نص على تقاضى ميسى 555 مليون يورو بالمتغيرات. وقال بارتوميو فى تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت»: «تسريب العقد خطأ، إنها قضية خطيرة للغاية».

وأضاف: «من غير القانونى تصفية ونشر العقود المهنية، والتحدث عنها فى شاشات التلفاز، الاتهام سهل لكننا لا نمزح، هذا الأمر سينتهى فى المحكمة». وأتم: «ميسى يستحق كل ما يتقاضاه من رسوم رياضية وتجارية، بدون جائحة كورونا برشلونة كان بإمكانه أن يدفع هذه الأرقام تمامًا». وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن ميسى سيقاضى الصحيفة التى نشرت الخبر، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل البارسا، وعلى رأسهم بارتوميو. فى السياق نفسه، أكد جويليرمو آمور، مدير العلاقات المؤسسية بنادى برشلونة، أن البارسا يقف إلى جانب ليونيل ميسى، نجم وقائد الفريق، بعد التسريبات التى نشرتها صحيفة «الموندو» حول عقد اللاعب مع الفريق الكتالونى.

جانب من مواجهة برشلونة وأتلتيكو بلباو

وكشف صحيفة «الموندو» أن ميسى حصل على 555 مليون يورو فى غضون 4 سنوات فقط، من بينها حوالى 115 مليونًا كمكافأة ولاء. وقال آمور فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت»: «على ميسى التحلى بالهدوء لأن النادى يقف معه، لم أتحدث معه، لأن هذا شىء شخصى للغاية، لكننا نقف بجانبه». وأضاف: «ندافع عن لاعبينا ونقف معهم، وعلى النادى أن يدافع عن نفسه تجاه هذا الأمر». وحول ما إذا كانت هذه التسريبات ستؤثر على مستوى ميسى، أوضح آمور: «ليو لديه الكثير من الخبرة، لقد قضى العديد من السنوات، وعاش مواقف كثيرة، أحيانًا جيدة وأخرى لا، هذه هى مسيرة لاعب كرة القدم، لقد شارك فى العديد من المعارك بالفعل، وأظهر اليوم أنه لا يتأثر ولا باقى الفريق».

وأتم: «بقاء ميسى أو رحيله؟ لقد قال ليو إنه خلال الموسم سيكون لديه الوقت ليحسم موقفه النهائى، أتمنى أن يستمر وينهى مسيرته هنا كما بدأها، نحن مدينون له كثيرًا، وأعتقد أنه مدين أيضًا لبرشلونة، وهو الذى سيقرر مصيره خلال بضعة أشهر».