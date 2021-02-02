شكرا لقرائتكم خبر عن لقب «الكأس» يغازل الفرق الألمانية بعد إقصاء بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد الخروج المفاجئ لبايرن ميونخ من الدور الثانى لبطولة كأس ألمانيا، ارتفع سقف طموحات العديد من الفرق، التى تأمل فى استغلال الفرصة ومواصلة التقدم فى البطولة، التى تنطلق منافسات دور الـ16 لها. وجاء خروج بايرن ميونخ، الأكثر تتويجًا بلقب الكأس وحامل اللقب، من الدور الثانى بالهزيمة أمام فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل بضربات الجزاء الترجيحية، ليفتح الباب على مصراعيه أمام الفرق نحو التتويج والتأهل للمشاركة الأوروبية فى الموسم المقبل. وتعززت آمال لايبزيج فى التتويج بأول لقب محلى له، كما يأمل باير ليفركوزن فى إنهاء فترة طويلة من الصيام عن التتويج، ويتطلع شالكه إلى تعويض أزمته الصعبة التى يعيشها فى الدورى عبر بطولة كأس ألمانيا التى تقام مباراتها النهائية فى 13 مايو المقبل فى برلين.

ولاتزال ستة من فرق الدرجة الثانية تتنافس فى بطولة الكأس، إلى جانب فريق الدرجة الرابعة روت فايس إيسن الذى أطاح بأرمينيا بيليفيلد وفورتونا دوسلدورف من الدورين الأول والثانى، ولم يتلق أى هزيمة فى دورى الدرجة الرابعة هذا الموسم، وذلك طوال 22 مباراة.

ويتأهب روت فايس إيسن، المتوج بلقب كأس ألمانيا فى عام 1953، لمباراة الغد أمام باير ليفركوزن الذى خسر أمام بايرن ميونخ فى نهائى البطولة فى الموسم الماضى. وكانت آخر مرة توج فيها باير ليفركوزن بلقب فى عام 1993 عندما أحرز لقب كأس ألمانيا، ولا يتوقع أن يستهين الفريق بمنافسه روت فايس إيسن، ويسعى بالتأكيد إلى تقديم مستويات أفضل من التى قدمها خلال الفترة الأخيرة فى البوندزليجا، حيث تراجع ليفركوزن من الصدارة إلى المركز الخامس.

وقال بيتر بوس، المدير الفنى لليفركوزن: «بالطبع يفترض بنا أن نحقق الفوز باعتبارنا فريق من البوندزليجا، لكن هذا يتطلب عملًا جادًا».

ونوه نديم أميرى، مهاجم ليفركوزن: «وصلنا إلى النهائى فى العام الماضى، هذا يشكل دافعًا كافيًا للفوز بالكأس فى هذه المرة». وجاءت قرعة البطولة جيدة بشكل كبير للفرق الكبيرة، حيث تخوض فرق لايبزيج وبوروسيا دورتموند وفيردر بريمن مبارياتها فى دور الستة عشر على ملاعبها وأمام فرق من الدرجة الثانية، هى بوخوم وبادربورم وجريتر فورت، على الترتيب، بينما يحل كولن ضيفا على ريجينسبورج. وتُفتتح منافسات دور الـ16 بلقاء هولشتاين كيل مع دارمشتاد، وسيشهد الدور مواجهتين بين فرق جميعها من البوندزليجا، حيث يلتقى فولفسبورج مع شالكه، وشتوتجارت مع بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء الأربعاء.

وقال سفن ميسلينتات، مدير الكرة بشتوتجارت: «كأس ألمانيا هى بطولة فائقة، هى دورى الأبطال بالنسبة لنا. نرغب فى تقديم كل ما لدينا والتقدم فى البطولة».

وتتطلب بطولة الكأس تحقيق 6 انتصارات للتتويج باللقب والتأهل للدورى الأوروبى، وهو ما يعد مشوارًا أسهل من مشوار مسابقة الدورى التى تتضمن 34 مرحلة، والتى تشهد حاليًا صراع 8 فرق على ستة مقاعد أوروبية. وتمثل المنافسة على التأهل لدورى الأبطال أولوية بالنسبة لفرق مثل لايبزيج وبوروسيا دورتموند ومونشنجلادباخ وكذلك ليفركوزن، لكن إنهاء هذه الفرق الموسم خارج المراكز الستة الأولى بالبوندزليجا، يظل أمرًا واردًا، وهو ما يعزز أهمية بطولة الكأس. ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بلقب كأس ألمانيا، حيث أحرزه 20 مرة، لكن الأعوام الـ12 الماضية شهدت أيضا تتويج دورتموند وفولفسبورج وبريمن وشالكه بالبطولة، وشهدت التسعينيات من القرن الماضى نجاحا لفريقى مونشنجلادباخ وشتوتجارت فى بطولة الكأس.

وقال لارس ستيندل، قائد مونشنجلادباخ: «أرغب فى تحقيق حلم برلين (التتويج بالكأس فى العاصمة الألمانية)، خاصة فى هذا العام حيث تعززت الفرصة مع خروج بايرن».