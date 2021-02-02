شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرينا» تطيح بـ«جافريلوفا» من بطولة «يارا فالى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم التوقف الطويل، لم يظهر أى تراجع على أداء الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز، عندما استهلت الموسم بفوز مريح بواقع 6-1 و6-4 على الأسترالية داريا جافريلوفا، لتصعد إلى دور 16 فى بطولة يارا فالى.

وكالعادة قدمت سيرينا التى سبق لها التتويج 23 مرة فى البطولات الأربع الكبرى، أداء متميزا وتفوقت تماما على منافستها المحلية، رغم بداية بطيئة أنقذت خلالها 4 نقاط لكسر الإرسال فى الشوط الأول من المباراة التى أقيمت على ملعب مارجريت كورت.

ولم تشارك سيرينا فى أى بطولة منذ انسحابها فى الدور الثانى من بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضى فى سبتمبر الماضى بسبب إصابة فى الكاحل، لكنها تفوقت اليوم تمامًا على جافريلوفا، عندما نفذت 27 ضربة ناجحة من بينها 16 فى المجموعة الأولى.

سيرينا وليامز - صورة أرشيفية

وقالت سيرينا 39 عاما، فى مقابلة على جانب الملعب بعد الفوز «العودة إلى هنا تمنحنى شعورا جيدا. شعرت بأننى على ما يرام، بينما عملت على القيام بما تدربت من أجله».

وفى الدور المقبل، ستلتقى سيرينا مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا، التى كان من المقرر أن تواجهها فى فرنسا المفتوحة قبل الإصابة والانسحاب.

وصعدت إلى الدور التالى التشيكية كارولينا بليسكوفا بعد إطلاقها 7 ضربات إرسال من النوع الذى لا يرد، إلى جانب 30 كرة ناجحة، والفوز 6-3 و6-2 على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو.

سيرينا وليامز - صورة أرشيفية

وستلقى بليسكوفا فى الدور المقبل مع الأمريكية دانييل كولينز، التى فازت على الصربية نينا ستويانوفيتش 6-1 و6-2.

وعن منافستها المقبلة التى صعدت لقبل نهائى أستراليا المفتوحة العام الماضى، قالت بليسكوفا «ستكون مباراة مثيرة للاهتمام. فى كل عام هنا تقدم كولينز أداء جيدا، ولذا فإنها ستكون مباراة ممتعة».

وضمنت الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا الاستمرار فى البطولة، بعد الفوز على اليابانية ميساكى دوى 6-1 و6-4، بينما فازت الكرواتية بترا مارتيتش 4-6 و6-3 و6-2 على فيرا لابكو لاعبة روسيا البيضاء.