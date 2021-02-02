شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان الإيطالي يضم لاعب مجري صاعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ميلان، عن التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الشتوي،وقال الحساب الرسمي لميلان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن النادي تعاقد مع المجري ميلوس كيركيز (17 عاما) بصفة دائمة من فريق «جيور تورنا أوزتالي»،وأوضح ميلان: «سيبدأ اللاعب مسيرته معنا في فريق الشباب».

ووفقا لموقع «فوتبول إيطاليا»، فإن ميلان حسم الصفقة أمس، لكنه أصدر بيانها الرسمي،واكد دانيال كابوسي، وكيل كيركيز: «قال لنا النادي إنه يمكن اعتبار اللاعب في الفريق الأول، ليصبح احتياطيًا لثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر».