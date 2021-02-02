شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تردد القناة المفتوحة التي تنقل مبارة الأهلي والدحيل القطري الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شبكة قناة bein sports إنها سوف تقوم ببث مباراة فريق الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، على قناة بي ان سبورت المفتوحة ، والتي سوف تقام في السابعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل.

وأشار الموقع الرسمي لشبكة قنوات بي إن سبورت، إلى إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة عبر قمر النايل سات.

وذلك من خلال تردد القناة وهو 11054 او التردد 12765، ومعدل الاستقطاب افقي H، ومعدل الترميز27500، ومعدل تصحيح الخطئ ¾ ، إشارة إرسال البث dvb-s2 ، ومعدل تردد الموجة 8psk.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2020 خلال الفترة من 4 لـ 11 فبراير الجاري.