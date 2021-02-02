شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تفوق العاصفة في تحديات اللقايا بالمرموم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الثلاثاء، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وأقيمت السباقات في ميدان المرموم على مدار ثمانية عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلو مترات.

شهدت الأشواط الأربعة الرئيسية تفوقاً كاملاً لمؤسسة هجن العاصفة التي سيطرت على صدارتها تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، الذي قاد «الشاهينية» للفوز بالتحدي الأول للقايا البكار المحليات مسجلة توقيتاً قدره 7:25:7 دقيقة.

وعاد الهلالي للتميز من خلال ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات حيث قاد هذه المرة «الشاهينية» إلى القمة بزمن بلغ 7:26:4 دقيقة، وكان الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات عاصفياً بتميز كبير لـ«شاهين» الذي أبدع بقيادة غياث الهلالي ووصل إلى خط النهاية في توقيت 7:29:8 دقيقة، وظفر «شاهين» آخر لهجن العاصفة بصدارة الجعدان المهجنات في الشوط الرابع وذلك بحسمه المعركة في زمن 7:33:6 دقيقة.