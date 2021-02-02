موعد مباراة ليفربول وبرايتون.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، نظيره برايتون، في العاشرة والربع مساء غدا الأربعاء، على ملعب آنفيلد، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة منتشيا بفوزه على وست هام بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ40 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق 4 نقاط، فيما يقبع برايتون في المركز الـ17 برصيد 21 نقطة.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا، وفابيانو وماتيب وماني للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، هندرسون، فيليبس، روبتسون

الوسط: فاينالدوم، ألكانتارا، جونز، شاكيري، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

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تذاع المباراة حصريا عبر قناتي beIN Sports HD 1، بتعليق: خليل البلوشي.