شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبي بين الزمالك وغزل المحلة في الجولة الـ 11 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، بالتعادل السلبي بين الفريقين .

بدأ لاعبو المحلة المباراة بهجوم ضاغط علي الزمالك املا في خطف هدف يساهم في حصد نقاط المباراة وتحقيق المفاجأة ، الا ان دفاع الزمالك ومن خلفهم محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حالا دون تحقيق المحلة لهدفه .

لاعبو الزمالك استعادوا السيطرة علي مجريات المباراة وتبادل لاعبوه إضاعة الفرص السهلة وتحديدا امام عاشور واشرف بن شرقي، وتعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لإصابة قوية تسببت في خروجه من الملعب واستلزمت اجراء جراحة بسيطة بعد اصطدامه في احدي الكرات المشتركة، ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

هدأ أداء لاعبو الفريقين مع حلول الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول ووضح تأثر لاعبي الزمالك بأرضية الملعب والخشونة التي تعرضوا لها من لاعبي المحلة، وشهدت نهاية الشوط بعض من ملامح الخطورة من جانب الزمالك عبر أكثر من تسديدة لإمام عاشور خرجت جميعها بعيدة عن المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

دخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من : عمرو شعبان في حراسة المرمس ، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك اشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد