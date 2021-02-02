شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على سيراميكا 1 / 0 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان وسيراميكا المقامة حاليا على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر الدورى العام، بتقدم أسوان بهدف نظيف سجله محمود شبانة فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

شهد الشوط الأول ضغطا ومحاولات من لاعبى سيراميكا لهز شباك أسوان، وألغى الحكم محمد عادل هدفا لفريق سيراميكا بداعى التسلل، بينما حاول أسوان الوصول لمرمى سيراميكا ولكن دون خطورة على الحارس عامر عامر قبل أن ينجح محمود شبانة فى هز الشباك مستغلا ضربة ركنية حولها برأسه فى مرمى عامر عامر.

بدأ أسوان المباراة بتشكيل يضم كل من عمر رضوان فى حراسة المرمى، ومحمد أسامة وأحمد صغيرى وأحمد الألفى وعمرو الحلوانى ومحمد جمال بيبو ومحمود شبانة ومحمد جمال بيبو وأحمد سالم صافى وسولمون منساه وإيمانويل ايجيبتور.

فى المقابل، خاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: خالد صبحى - عبد الله محمود - رجب بكار - وينفول كوبينا، خط الوسط: محمود نبيل - محمد ابراهيم - محمد تونى - محمد مسعد، خط الهجوم: شادى حسين - أحمد ياسر ريان.ويجلس على مقاعد البدلاء محمود شكرى - ضياء قنديل - عاشور الأدهم - صالح جمعة - وليد عبد المنعم - رجب عمران "ريجا" - ماكسويل - ميدو جابر - أحمد غنيم.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 2 وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.