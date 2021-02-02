شكرا لقرائتكم خبر عن "قلشة" من إمام عاشور تحرم الزمالك من هدف التقدم أمام غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم ينجح إمام عاشور لاعب الزمالك فى استغلال تمريرة أشرف بن شرقى أمام منطقة جزاء غزل المحلة، وسدد الكرة بـ"قلشة" مرت بعيد عن المرمى وحاول أحمد سيد زيزو انقاذ الموقف إلا إنه لم ينجح، وذلك فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًَا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، و يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

وحرص إمام عاشور على مصافحة لاعبي فريق غزل المحلة قبيل مواجهة الفريقين الجارية الآن، وحرص عاشور على التوجه لمقاعد بدلاء الغزل ومصافحة الجهاز الفني والإداري للغزل حيث يعد من ناشئي الغزل، قبل الانتقال للحرس ثم للزمالك.

بدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من : عمرو شعبان في حراسة المرمس ، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك اشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد.