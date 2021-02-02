شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى ينزف دمًا وتبديل إضطرارى للزمالك أمام غزل المحلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد عبد الغنى مدافع فريق الزمالك للإصابة فى الوجه، مما أدى لنزيفه دمًا، واضطر البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لإجراء تبديل بخروج عبد الغنى ونزول محمود حمدى الونش، فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، و يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من : عمرو شعبان في حراسة المرمس ، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك اشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد.