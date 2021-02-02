شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الزمالك يحاول حسم مواجهة المحلة.. وخروج عبد الغنى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

30 دقيقة مرت من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، بالتعادل السلبي بين الفريقين .

بدأ لاعبو المحلة المباراة بهجوم ضاغط علي الزمالك املا في خطف هدف يساهم في حصد نقاط المباراة وتحقيق المفاجأة ، الا ان دفاع الزمالك ومن خلفهم محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حالا دون تحقيق المحلة لهدفه .

لاعبو الزمالك استعادوا السيطرة علي مجريات المباراة وتبادل لاعبوه إضاعة الفرص السهلة وتحديدا امام عاشور واشرف بن شرقي، وتعرض محمد عبد الغني مدافع الزمالك لاصابة قوية تسببت في خروجه من الملعب واجراء جراحة بسيطة بعد اصطدامه في احدي الكرات المشتركة، ويتم استبداله ونزول محمود حمدي الونش ، ليستمر التعادل السلبي بعد مرور 30 دقيقة.

دخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من : عمرو شعبان في حراسة المرمس ، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك اشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد