7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، الموافق 2 فبراير 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يطالب الأهلى والزمالك بإنهاء مديونية الـ24 مليون قبل الانتقالات الصيفية، و هشام نصر يجتمع بجارسيا لمناقشة خطة فراعنة اليد استعدادا لأولمبياد طوكيو.

هشام نصر يجتمع بجارسيا لمناقشة خطة فراعنة اليد استعدادا لأولمبياد طوكيو

يعقد، اليوم، هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد جلسة مع المدير الفنى الإسبانى لمنتخب اليد روبرتو باروندو جارسيا لمناقشة خطة الفراعنة للاستعداد لأولمبياد طوكيو، حيث يسعى منتخب مصر للوصول إلى التتويج على المنصة الأولمبية فى الأولمبياد المقبلة.

اتحاد الكرة يطالب الأهلى والزمالك بإنهاء مديونية الـ24 مليون قبل الانتقالات الصيفية

طالبت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ناديى الأهلى والزمالك بإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لدى الجبلاية والمقدرة بـ24 مليون جنيه، بواقع 4 ملايين على القلعة الحمراء و20 مليونا على القلعة البيضاء، قبل الانتقالات الصيفية المقبلة حيث لن يتم السماح لأيهما بالقيد إلا بعد تسوية المستحقات المتأخرة.

عبد الحفيظ يستفسر عن موقف ثنائي الأهلي المُصاب في مونديال الأندية

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق؛ من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، قبل مواجهة الدحيل بعد غدٍ الخميس في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامته خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

اتحاد الكرة يوافق على إعداد "سيستم" طبى إلكترونى للاعبى منتخب مصر

وافق اتحاد الكرة، على إعداد سيستم طبى إلكترونى للاعبى منتخب مصر الأول بناء على طلب محمد أبو العلا طبيب الفراعنة، ويتضمن السيستم الطبى الالكترونى كل البيانات الطبية الخاصة بلاعبى المنتخب وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة وسرعة للجهاز الطبى.

المقاولون يكشف كواليس فشل قيد رامى ربيعة بسبب 4 دقائق بعد جلسة النحاس

كشف محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب كواليس فشل قيد رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى فى قائمة ذئاب الجبل بعد الحصول على موافقة محمود الخطيب وتوقيع اللاعب، وقال صلاح فى برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: محمود الخطيب فى الدوحة وكان الاتصال متعثر نوعاً ما وحاولنا أن نحصل على الموافقة وكان الوقت متأخر وبعد أن أتممنا الإجراءات لم يتبقى إلا 4 دقائق وتحدثت مع أحمد مجاهد لكن لم نلحق، حاولنا بقدر الإمكان ولم نستطع، والمفاوضات بدأت يوم غلق باب القيد وتأخرنا فى الحصول على موافقة الخطيب

موسيماني يحذر مدافعي الأهلي من ثلاثي الدحيل الخطير

حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الخط الخلفي بالفريق الأحمر من خطورة هجوم الدحيل القطري وامتلاكه لاعبين أصحاب سرعات عالية وقدرات تهديفية مميزة، خاصة الثلاثي البرازيلي دودو وأولونجا والمعز علي، باعتبارهم مثلث الرعب في صفوف الفريق القطري، وطالب لاعبيه بعدم السرحان والتركيز طوال المباراة.

اتجاه لتعيين خالد كامل رئيسا للجنة المسابقات باتحاد الكرة خلفا لمازن مرزوق

دخل خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بإتحاد الكرة، دائرة المرشحين لرئاسة لجنة مسابقات الدورى الممتاز بالجبلاية خلفا لمازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الذى تقدم باستقالته.