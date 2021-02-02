شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم فريق مستقبل وطن 3 \ 2 فى الدور التمهيدي الثالث للكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق النصر علي فريق مستقبل وطن بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن مباريات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر، انتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل 1/1 تقدم النصر عن طريق كريم الضو من ركلة جزاء في الدقيقة 13 تحصل عليها بابا ابراهيم فيما تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 30 .

وفي الشوط الثاني سجل احمد الصعيدي الوافد الجديد للنصر الهدف الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 12 ، واضاف بابا ابراهيم الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 17 من الشوط الثاني من تابعة لتسديدة احمد داعش القوية التي أرتد من العارضة.

وفي الدقيقة 38 تمكن شريف جمال لاعب مستقبل وطن من تسجيل الهدف الثاني لمستقبل وطن، بهذه النتيجة يتأهل النصر للدور الرابع ببطولة كأس مصر في مواجهة شبان بدواي.