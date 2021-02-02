شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يتدرب فى "التتش" بعد فشل صفقة انتقاله إلى المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رامى ربيعة لاعب النادى الأهلى، مقطع فيديو عبر "ستورى" حسابه على "إنستجرام"، أثناء تدريبه داخل ملعب مختار التتش، وذلك بعد تعثر إتمام صفقته مع نادى المقاولون.



ربيعة

وظهر رامى ربيعه، فى الفيديو وهو يؤدى حصة تدريبة منفردة للحفاظ على لياقته، ويأتى هذا فيما كشف محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب كواليس فشل قيد رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى فى قائمة ذئاب الجبل بعد الحصول على موافقة محمود الخطيب وتوقيع اللاعب، وقال صلاح فى برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: محمود الخطيب فى الدوحة وكان الاتصال متعثر نوعاً ما وحاولنا أن نحصل على الموافقة وكان الوقت متأخر وبعد أن أتممنا الإجراءات لم يتبقى إلا 4 دقائق وتحدثت مع أحمد مجاهد لكن لم نلحق، حاولنا بقدر الإمكان ولم نستطع، والمفاوضات بدأت يوم غلق باب القيد وتأخرنا فى الحصول على موافقة الخطيب.



رامى ربيعة

كان رامي ربيعة قد وقع على عقود انضمامه إلى المقاولون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجارى، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي، إلا أن غلق باب القيد حال دون تمكن المقاولون من إدراج اللاعب على قائمته المحلية لتنتهي عملية ضم اللاعب بالفشل.