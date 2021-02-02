شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر علي مواجهة الزمالك وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وغزل المحلة المقامة علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، بالتعادل السلبي بين الفريقين .

بدأ لاعبو المحلة المباراة بهجوم ضاغط علي الزمالك املا في خطف هدف يساهم في حصد نقاط المباراة وتحقيق المفاجأة ، الا ان دفاع الزمالك ومن خلفهم محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك حالا دون تحقيق المحلة لهدفه .

دخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من : عمرو شعبان في حراسة المرمس ، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك اشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد