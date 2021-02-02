شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، في تمام الخامسة مساء اليوم، باستاد المحلة ضمن الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت الساعات الأخيرة قبل اللقاء، أنباء عن نقل المواجهة من استاد غزل المحلة، وهو ما نفاه مسئولو اتحاد الكرة.

س : ما موقف الفريقين فى جدول الدورى قبل صدام اليوم؟

ج: يعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.على الجانب الآخر، يعانى فريق غزل المحلة في أولي مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث أكتفي بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل في 3 مواجهات ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

س: هل توجد غيابات فى صفوف الزمالك أمام المحلة؟

ج: يغيب عن الزمالك فى مواجهة المحلة كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي بسبب الإصابة حيث يعاني الأول من آلام في الظهر بينما يعاني الثانى من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثلاثى مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك اليوم؟

ج: يعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام المحلة مكون من : محمد أبوجبل في حراسة المرمى وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو في الهجوم.

س: وماذا عن تشكيل المحلة؟

من المتوقع أن يبدأ خالد عيد المدير الفني للفلاحين مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمى ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمد فتح الله وهاني عادل في الدفاع وأشرف السيد وأحمد النادري وخالد رسلان في وسط الملعب وعبده يحيى وهشام بلحة وإسلام فؤاد في الهجوم.

س: من هو حكم المباراة؟

ج: يدير المباراة تحكيميا الحكم محمد الحنفى حكم ساحة، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو