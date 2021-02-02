شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي : بدأنا التفكير في مونديال الأندية قبل شهر وطموحاتنا لا حدود لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كيفين جونسون، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمباراة الدحيل القطري المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري ، وقال: «التحضير لكأس العالم للأندية بدأ قبل شهر، حيث قمنا بتهيئة اللاعبين نفسيا لهذه المنافسات مبكرا من أجل الوصول بهم إلى أعلى معدلات التركيز في البطولة».

وأضاف: «لاعبو الأهلي جاهزون بدنيا لمنافسات كأس العالم، ولديهم رغبة قوية في تقديم مستويات كبيرة في هذه البطولة الكبيرة».

وأشار إلى أن الجميع متحمس للبطولة والكل يترقب مباراة الدحيل بشكل كبير، خاصة أن هناك حالة تركيز شديدة وإصرارا على الفوز بالمباراة ،وقال المدرب العام بالأهلي: «بعد إجراء قرعة البطولة بدأنا الحديث بشكل متكرر مع اللاعبين حول أهمية التركيز فقط في مباراة الدحيل القطري، وعدم الانشغال بمباراة بايرن ميونيخ، وأكدنا لهم أننا لن نواجه العملاق البافاري قبل تخطي الدحيل، ومن ثم علينا عدم التفكير تماما في مواجهة بطل أوروبا».

وأكد كيفين جونسون أنه سعيد جدا بالدعم الكبير الذي يحظى به الجهاز الفني واللاعبون من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. وقال: «يدعمنا بقوة ووجوده معنا في بطولة كأس العالم للأندية يمنحنا دوافع كبيرة من أجل القتال لتحقيق نتائج مبهرة» ، وواصل جونسون قائلا: «مشهد استقبال جماهير الأهلي لنا هنا في الدوحة كان مؤثرا جدا.. والهتاف أيضا لمحمود الخطيب رئيس النادي أمر مبهر للغاية، ويؤكد أننا أمام أسطورة كروية كتبت اسمها بحروف من ذهب في صفحات التاريخ».

أضاف: «أن يبتعد لاعب عن الكرة ويعلق حذاءه لكن تظل شعبيته في الارتفاع بهذه الطريقة، إنه أمر يدعو للفخر». وأكمل: «الجماهير تهتف لرئيس الاهلي بشكل جنوني، وهو أمر يعكس التاريخ الكبير الذي قدمه مع الكرة، ويؤكد أننا أمام أسطورة تاريخية في اللعبة».

وأكمل: «نحن هنا في كأس العالم للأندية لتمثيل قارة إفريقيا وليس الكرة المصرية فقط، وهو ما يدركه اللاعبون جيدا». وأضاف: «لم نحضر إلى هنا للاحتفال بتتويجنا ببطولة إفريقيا، ولكننا هنا من أجل تحقيق أفضل النتائج والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسات».

وانتقل المدرب العام للأهلي للحديث عن موسيماني المدير الفني للفريق مؤكدًا: «بيتسو من أفضل مدربي القارة الإفريقية إن لم يكن الأفضل حاليا، ويبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل كتابة تاريخ له مع نادي القرن وإضافة بطولات جديدة إلى سجله». واختتم كيفين جونسون حديثه بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي التي تدعم الفريق دائما بشكل رائع.

وقال: «منذ حضورنا لتدريب الأهلي ونحن نلمس مساندتهم المستمرة، وندرك تماما رغبتهم في استمرار حصد البطولات، لذلك نبذل أقصى ما لدينا لإسعادهم».