شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية: شوقى غريب أول مدرب مصرى يحقق برونزية كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شوقى غريب نجم منتخب مصر وغزل المحلة السابق والمدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبى حاليا أحد رموز الكرة المصرية لاعبا ومدربا، نظرا لما حققه من ألقاب وبطولات ارتبطت بإسمه فهو أول مدرب مصري يحقق برونزية كأس العالم مع منتخب الشباب لكرة القدم عام 2001.

ولد شوقى غريب في الـ26 من فبراير 1959، وبزغ نجمه كلاعب كرة قدم في مدينة المحلة الكبرى، وكان يلعب في مركز لاعب الوسط، ويعد واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط بين أبناء جيله، وانضم إلى الفريق الأول لمنتخب مصر وقاده للفوز بامم إفريقيا 1986

شارك غريب مع منتخب مصر في أولمبياد "لوس أنجلوس" عام 1984، وفاز مع المنتخب المصري كلاعب ببطولة "كأس الأمم الإفريقية" عام 1986.

عقب اعتزال غريب كرة القدم اتجه للعمل في مجال التدريب وتولى مهمة تدريب منتخب مصر للشباب في عام 2001، وقاده للتأهل إلى "نهائيات كأس العالم" للشباب في الأرجنتين، وحصل فيها على الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية التي تتحصل فيها على ميدالية في بطولات كأس العالم.

وعمل غريب مدربا عاما للمنتخب الأول مع حسن شحاتة، خلال تولى الأخير منصب المدير الفني للمنتخب الأول ونجح الثنائي معا في الفوز بثلاثة ألقاب متتالية لبطولة الأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

ولم تتوقف طموحات وأحلام شوقى غريب عند هذا الحد بل استطاع أن يسعد جموع الشعب المصرى ببطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر مؤخرا، لأول مرة في تاريخ الفراعنة ليتأهل الفراعنة لأولمبياد طوكيو 2021 ، وتحلم الجماهير المصرية بتحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو لاسيما وأن غريب استطاع أن يشكل فريقا متكاملا قادر على تحقيق البطولات والأمجاد.