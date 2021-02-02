شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ ”الخليج 365”.. الزمالك يواجه المحلة بتشكيل "رباعية" المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم امام غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدورى .

ويخوض الزمالك مباراة اليوم بنفس تشكيل مباراة مصر المقاصة التي أقيمت في الجولة الـ 10 من الدورى والتي انتهت بفوز الزمالك بأربعة اهداف مقابل هدف ، حيث سيعتمد باتشيكو علي يوسف أوباما مهاجم وهمي ، علي ان يشارك فرجاني ساسي في المركز رقم 10 ، ويبقي امام عاشور وطارق حامد في مركزي الوسط المدافع.

وسيبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة وإسلام جابر وأحمد عيد وياسين مرعي وأسامة فيصل وسيف جعفر.

ويغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

و يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.