شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك وغزل المحلة في الجولة الـ 11 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت مباراة الزمالك وغزل المحلة علي استاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري ، و يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وعينه علي نقاط المباراة للاحتفاظ بصدارة الدورى ، ويعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : امام عاشور – طارق حامد

الهجوم : فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو – اشرف بن شرقي - يوسف أوباما

فيما بدأ فريق المحلة المباراة بتشكيل يضم كل من : عمرو شعبان في حراسة المرمى ، امامه الرباعي يحي حامد احمد عيد محمد فتح الله فتحي مبروك اشرف السيد هشام عادل احمد اباظة عبدة يحي خالد رسلان اسلام فؤاد.