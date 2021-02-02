شكرا لقرائتكم خبر عن اشيمبونج يرفض التصالح مع الزمالك ويتمسك بمليون و250 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الغاني اشيمبونج لاعب الزمالك السابق التصالح مع إدارة النادي بشأن الغرامة الموقعة علي النادي من جانب المحكمة الرياضية الدولية والبالغة مليون و250 الف دولار لصالح اللاعب عقب قيام الزمالك بفسخ تعاقده مع اسيمبونج لسوء مستواه.

وعرضت إدارة الزمالك دفع 250 الف دولار فقط للاعب هي قيمة عقده الموسم الأخير له مع الزمالك الا ان اللاعب رفض وتمسك بحكم المحكمة الرياضية بالحصول علي قيمة عقده كاملا عن المواسم التي كانت متبقية في العقد.

من ناحية أخرى اثارت التصريحات التي ادلي بها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك جدل داخل الفريق بعدما أكد الحارس ان علاقته بزميله أبو جبل الحارس الأساسي للفريق عبارة عن "علاقة ملعب ..ومستواه عادى " حيث ظهر جنش في أحد البرامج ، وكشف أنه لاعلاقة تربطه مع محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا الملعب فقط ، لانه لا يميل للخروج من المنزل ، وعن العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، خلال الفترة الماضية، قائلا: "علاقتى مع أبو جبل فى الملعب فقط؛ لأنى لا أميل للخروج من المنزل" .

كما أن كلماته عن أداء أبو جبل ومستواه في الفترة الحالية بأنه أمر طبيعى لأنه لاعب في الزمالك ، ولكن الأهم أن يحافظ على مستواه ، وهو ما يشير الى أن أبو جبل لم يقدم جديد أو يبذل جهد بل أن تواجده في الزمالك هو ما حدد شكل اداؤه ، حيث قال عن تالق أبو جبل :" عادى وطبيعى لأنك بتلعب في نادى الزمالك ، واهم حاجة تفضل على نفس المستوى ".

ليس هذا فقط ، بل أن تصريحه بأن محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى هو أفضل حارس في مصر ، في الوقت الحالي ، أمر فجر بركان الغضب أيضا خاصة وأن جمهور الناديين لم يعتاد مدح أحدهما للاخر ، بل أنه من الطبيعى أن يختار جنش حارس من الزمالك وليس من الفريق المنافس ، حيث قال جنش بسؤاله عن أفضل حارس في مصر :" محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليا " .

ومن المنتظر ان يعقد اشرف قاسم المشرف علي الكرة في الزمالك جلسة بين جنش وأبو جبل لانهاء الازمة بينهما خوفا من زيادة الفجوة بينهما مما يؤثر علي مستوي الفريق.