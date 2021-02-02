شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يودعون سيف الجزيري قبل الانضمام إلى الزمالك..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، على الاحتفاء بسيف الدين الجزيري في يومه الأخير بالنادي قبل الانضمام إلى نادي الزمالك والانتظام في التدريبات، عقب انتقاله إلى القلعة البيضاء في صفقة كبدت خزينة الزمالك 20 مليون جنية، والتقط لاعبو المقاولون صوراً تذكارية مع اللاعب قبل الرحيل.

سيف الجزيري انضم للمقاولون العرب فى الموسم قبل الماضي قادماً من صفوف فريق طنطا، ومع عماد النحاس توهج المهاجم التونسي لينضم إلى منتخب بلاده بعدما أحرز 11 هدفاً في الدوري المصري، نافس بها على لقب الهداف.

وفي الموسم الجاري حافظ الجزيرى على مستواه المتميز ليشارك مع المقاولون فى 9 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، وكانت جميع أهدافه مؤثرة مع الفريق وجاءت بشكل جمالي وبمهارة خاصة.

ويقول الجزيرى عن انضمامه للزمالك، "حلم لأي لاعب تمثيل الزمالك، هناك ضغط من جماهير تونس ومصر بأن انضم للنادي، وحمدا لله حدث الأمر وأنا أحب الزمالك، أنا ابن نادي الإفريقي وهو نادٍ معروف بحبه للزمالك.. أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مني، أكثر لاعب أحبه في الزمالك هو شيكابالا، لا أشعر أنني في بلد مختلف لكن في بلدي، لا يوجد أي اختلاف عن تونس، منذ أن كنت في المقاولون وطنطا كانوا على أعلى مستوى من الاحترام".