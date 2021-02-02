شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ستاد المحلة لملاقاة الغزل فى الدورى الممتاز .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الزمالك الى ملعب ستاد المحلة لملاقاة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز و التي ستنطلق بعد قليل .

يلتقى فريق الزمالك نظيره غزل المحلة، في تمام الخامسة مساء اليوم، باستاد المحلة ضمن الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت الساعات الأخيرة قبل اللقاء، أنباء عن نقل المواجهة من استاد غزل المحلة، وهو ما نفاه مسئولو اتحاد الكرة.

يعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.على الجانب الآخر، يعانى فريق غزل المحلة في أولي مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث أكتفي بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل في 3 مواجهات ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

يغيب عن الزمالك فى مواجهة المحلة كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي بسبب الإصابة حيث يعاني الأول من آلام في الظهر بينما يعاني الثانى من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثلاثى مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

من المتوقع أن يبدأ خالد عيد المدير الفني للفلاحين مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمى ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمد فتح الله وهاني عادل في الدفاع وأشرف السيد وأحمد النادري وخالد رسلان في وسط الملعب وعبده يحيى وهشام بلحة وإسلام فؤاد في الهجوم.