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الإنتاج الحربى يهزم الجونة 3\2 فى مباراة مثيرة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق الإنتاج الحربى على نظيره الجونة 3\2 ، في المبااة التي تجمع الفريقين في الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، والتي تقام بإستاد خالد بشارة ، سجل الأهداف محمد رجب و نور السيد للجونة ، بينما أحرز للانتاج الحربى وهاب انان ، و مامادو نياس " هدفين " في مباراة مثيرة شهدت ندية بين الفريقين في الشوط الثانى .

تقدم الإنتاج الربى بهدف في الدقيقة 37 من أحداث المباراة عن طريق وهاب انان ، و في بداية الشوط الأول استطاع محمد رجب لاعب الجونة أن يدرك التعادل لفريقه بالدقيقة 46 .

ووسط محاولات من لاعبى الفريقين للوصول الى مرمى الاخر ، تقدم مامادو نياس هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 88 ، ليتقدم الإنتاج بهدفين مقابل هدف، ولم يستلم لاعبى الجونة ، واستطاع نور السيد أن يتعادل لفريقه بالدقيقة 89 ، ليتعادل الفريقان 2\2 ، الا ان حمادة صدقى لم يرضى بهذه النتيجة ، و تمكن مامادو نياس ان يصل الى مرى إسلام طارق، ويسددها في الشباك ، لتنتهى المباؤاة بفوز الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وبذلك تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة بعد أن لعب 11  مباراة  فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مثلها  وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف، فيما رفع  الإنتاج الحربى رصيده الى 8 نقاط بعد أن لعب 10  مباريات فاز في لقاءان ، وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 24هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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