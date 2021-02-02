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أنان يتقدم للإنتاج الحربى أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول

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القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الإنتاج الحربى، على نظيره الجونة ، بهدف نظيف فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا  ، باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف التقدم وهاب أنان فى الدقيقة 37 من أحداث المباراة ، التى شهدت سيطرة من الجونة على مجريات الشوط الاول ، إلا أن اللاعب الغانى استطاع أن يخطف هدف التقدم لفريقه ليسدد بقوة على مرمى إسلام طارق حارس الجونة .

ويحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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